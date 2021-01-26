Умер бывший замглавы правительства Сергей Приходько

Ему было 64 года. По данным СМИ, Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза

Сергей Приходько (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Бывший вице-премьер и экс-руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к семье покойного. Причина смерти пока не известна, однако «Коммерсантъ» отмечает, что Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза.

Смерть Приходько подтвердили РБК в пресс-службе правительства.

Приходько родился в Москве в 1957 году, в 1980 году окончил МГИМО, после чего работал в посольстве СССР в Чехословакии, затем в МИД СССР, посольстве России в Чехии и МИД РФ. По окончании дипломатической карьеры в разное время занимал посты помощника президента (при Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве), заместителя главы администрации президента России, начальника управления президента по внешней политике. В 2013–2018 годах возглавлял аппарат кабмина в ранге вице-премьера, в 2018 году стал первым заместителем главы аппарата правительства. В январе 2020 года Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

В феврале 2018 года Приходько оказался в центре скандала, после того как основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексей Навальный опубликовал расследование о миллиардере Олеге Дерипаске. В нем утверждалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в сопровождении девушки, оказывающей эскорт-услуги, Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Дерипаска через своего представителя назвал публикацию «плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации», а сам Приходько — «провокацией». Навального Приходько назвал «политическим неудачником», но подавать на него в суд не стал.

В свою очередь Дерипаска подал в суд на Вашукевич и ее друга Александра Кириллова (Алекса Лесли) за обнародование информации о его частной жизни без разрешения. Суд постановил взыскать с каждого из них по 500 тыс. руб.