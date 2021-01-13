Вирусолог сообщил о зимнем плато по COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия находится на зимнем плато по COVID-19 и значительный спад заболеваемости пока не наблюдается. Об этом «РИА Новости» заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, пока рано говорить о победе над пандемией коронавируса, поскольку заболеваемость продолжает оставаться высокой.

«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идет 23 тыс. Это все — наше зимнее плато», — отметил он.

Альтштейн также подчеркнул, что на данный момент объемов вакцинации не хватит для широкого охвата населения.