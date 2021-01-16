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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые разошлись в оценке длительности иммунитета после СOVID-19

У пациентов, переболевших коронавирусом иммунитет может сохранится до пяти месяцев. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, передает ТАСС.

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить», — сказал Акимкин. По словам ученого, уже после третьего месяца заметно снижение уровня иммунитета.

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Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

На этом же совещании директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян заявил, что иммунитет может сохраняться восемь месяцев. Он сослался на дынные 350 пациентов, которые находятся под наблюдением его института. «Мы наблюдаем, что в течение по крайней мере восьми месяцев иммунитет сохраняется как гуморальный, так и клеточный», — отметил Тотолян.

Ранее главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин заявил, что переболевшие коронавирусной инфекцией, полностью теряют гуморальный (антительный) иммунитет через три-пять месяцев после болезни. По его словам,
этот иммунитет сам по себе не очень стойкий. В связи с чем он рекомендовал пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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