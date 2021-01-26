В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID вдвое весной

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ожидает снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны. Об этом он сказал «РИА «Новости».

«Показатели могут сократиться вдвое», — не исключил он, не пояснив, на чем основаны его данные. В то же время специалист допустил далее новый всплеск заболеваемости COVID-19 «в связи с естественным весенним пиком».

По мнению Тавадяна, ситуация с эпидемией уже скоро может резко улучшиться, при этом, отметил он, массовая вакцинация идет медленнее, чем распространяется вирус. Эксперт назвал всеобщую вакцинацию обязательным условием для победы над коронавирусом.

В середине января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что заболеваемость COVID-19 к лету 2021 года может достичь минимума прошлого года. По ее мнению, в стране наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Она не исключала, что страна могла уже пройти пик заболеваемости.