YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа

Видеохостинг YouTube продлил блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя YouTube.

«В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий», — сказали в компании.

По данным издания, также под ограничения попал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиан, которому теперь запрещено зарабатывать деньги на платформе.

Twitter стала первой социальной сетью, которая навсегда заблокировала Трампа, после того, как его сторонники устроили штурм здания Капитолия в Вашингтоне. В компании объяснили, что решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».