Сенаторы оценили ситуацию с продлением договора о ядерных ракетах

Россия готова к продлению договора о ядерном вооружении СНВ-3, поскольку это является последним инструментом сдерживания стратегических наступательных вооружений и выгодно всему миру. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это [СНВ-3] последний инструмент сдерживания стратегических наступательных вооружений, единственный договор, который еще действует. Если мы его не продлим, то останемся без каких-либо рычагов сдерживания», — заявил он.

Джабаров добавил, что вопрос будет рассматриваться в ускоренном российским федеральным собранием.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил РБК, что Россия готова сделать все необходимое, чтобы СНВ-3 не распался.

«Позиция Москвы простая, она была давно известна: переговорный процесс по теоретически-возможному новому соглашению займет много времени. Поэтому наш президент [Владимир Путин] предложил просто механически продлить действие существующего соглашения. А новый президент США [Джо Байден] предложил продлить по максимуму, то есть на 5 лет», — напомнил он.