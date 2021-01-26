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Сенаторы оценили ситуацию с продлением договора о ядерных ракетах

Россия готова к продлению договора о ядерном вооружении СНВ-3, поскольку это является последним инструментом сдерживания стратегических наступательных вооружений и выгодно всему миру. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это [СНВ-3] последний инструмент сдерживания стратегических наступательных вооружений, единственный договор, который еще действует. Если мы его не продлим, то останемся без каких-либо рычагов сдерживания», — заявил он.

Джабаров добавил, что вопрос будет рассматриваться в ускоренном российским федеральным собранием.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил РБК, что Россия готова сделать все необходимое, чтобы СНВ-3 не распался.

«Позиция Москвы простая, она была давно известна: переговорный процесс по теоретически-возможному новому соглашению займет много времени. Поэтому наш президент [Владимир Путин] предложил просто механически продлить действие существующего соглашения. А новый президент США [Джо Байден] предложил продлить по максимуму, то есть на 5 лет», — напомнил он.

Путин внес в Думу законопроект о продлении СНВ-3
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

26 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации Соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Согласно пояснительной записке, он будет продлен на пять лет.

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что специалисты начали подготовку к продлению договора.

СНВ-3 был подписан в 2010 году сроком на десять лет и вступил в силу в следующем году. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Договор предусматривает сокращение числа ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией
Политика
Джо Байден

Во время президентства Дональда Трампа Вашингтон требовал включить в договор Китай. В противном случае Белый дом грозился выйти из СНВ-3.

В конце января новая администрация избранного президента США Джо Байдена заявила, что намерена продлить СНВ-3. В Кремле приветствовали это намерение, но указали на необходимость проработать детали продления соглашения.

сенаторы СНВ Россия США новости
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