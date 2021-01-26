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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID-19 в России превысило 70 тыс. человек

За минувшие сутки в стране зафиксировали 564 летальных исхода. Абсолютным лидером по смертности является Москва, на ее долю приходится почти 1/5 от всех зарегистрированных в России смертей
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России за минувшие сутки скончались 564 человека, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Предыдущие два дня в стране фиксировали менее 500 летальных исходов. 24 января умер 491 пациент с COVID-19, 25 января — 456. При этом 23 января в России скончались 559 человек с коронавирусом. С начала года больше всего человек скончались 21 января (612). Абсолютный рекорд был установлен 24 декабря прошлого года (635 летальных исходов за сутки).

За весь период пандемии, по данным штаба, в стране умерли 70 482 человека. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших с COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Москве — 70. В Санкт-Петербурге скончались 58 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 35, в Ростовской области — 28, в Красноярском крае — 26, в Краснодарском крае — 20. Также в число регионов с высокими суточными показателями смертности попали Воронежская и Свердловская области (по 18), Чувашия, Нижегородская и Иркутская области (по 12), Ивановская область (11), Пермский край, а также Самарская, Челябинская и Новосибирская области (по 10). В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек.

В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По числу смертей за весь период пандемии лидирует Москва (13 100 жертв, по данным оперштаба): на ее долю приходится почти 1/5 от всех летальных исходов, зарегистрированных в стране. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 9432;
Московская область — 3581;
Ростовская область — 2533;
Красноярский край — 2216;
Нижегородская область — 2046;
Свердловская область — 1956.

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За минувшие сутки в стране выявили 18 241 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в России COVID-19 заболел 3 756 931 человек, из которых вылечился 3 174 561 пациент. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 292 тыс. за последние сутки.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 смертность
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