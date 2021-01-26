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Правозащитники обратились в Совет Европы из-за «репрессивных законов»

Российские правозащитники обратились в Совет Европы «в связи с новыми серьезными угрозами российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам» в стране. Поводом стали принятие «целого пакета новых репрессивных законов» и подготовка ряда других. Обращение от 24 января 2021 года поступило в РБК.

В частности, речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что «существенно затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов», о введении наказания за клевету (лишение свободы — до пяти лет) и др.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты, в случае вступления их в силу, приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие», — заявляют правозащитники.

Подобные инициативы «неправомерно ограничивают конституционные права и свободы и противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ», убеждены авторы обращения.

«В связи с этим мы просим вас незамедлительно отреагировать на эти новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России», — говорится в обращении.

Под обращением подписались директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, член совета правозащитного центра «Мемориал», член правления международного общества «Мемориал» Олег Орлов, председатель Комитета «Гражданское содействие»Светлана Ганнушкина, а также исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.

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