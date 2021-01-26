Правозащитники обратились в Совет Европы из-за «репрессивных законов»

Российские правозащитники обратились в Совет Европы «в связи с новыми серьезными угрозами российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам» в стране. Поводом стали принятие «целого пакета новых репрессивных законов» и подготовка ряда других. Обращение от 24 января 2021 года поступило в РБК.

В частности, речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что «существенно затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов», о введении наказания за клевету (лишение свободы — до пяти лет) и др.

«Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты, в случае вступления их в силу, приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие», — заявляют правозащитники.

Подобные инициативы «неправомерно ограничивают конституционные права и свободы и противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ», убеждены авторы обращения.