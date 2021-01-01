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Путин подписал закон о лишении свободы за клевету

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за клевету. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За клевету в интернете или СМИ будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф в размере до 2 млн руб., а при использовании служебного положения — до трех лет или штраф в размере 3 млн руб. При этом за клевету о том, что человек страдает опасным для других заболеванием, — до четырех лет заключения или штраф до 4 млн руб., а за ложные обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах — до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 млн руб.

Эти изменения были внесены в ст. 128.1 УК России. В предыдущей редакции закона тюремное заключение не было предусмотрено, а максимальным наказанием был штраф до 5 млн руб. и 480 часов обязательных работ.

Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в интернете
Общество
Фото:David Paul Morris / Bloomberg

Госдума одобрила соответствующий закон 23 декабря. Его внес на рассмотрение первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Депутат Государственной думы, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в отзыве на законопроект заявила, что такое ужесточение приведет к нарушению баланса в правовом регулировании. По ее словам, неправильно устанавливать в качестве наказания лишение свободы, когда речь идет о высказывании, независимо от того, является ли оно заведомо ложным.

Пушкина также заметила, что особенно это касается наказаний за клевету о «нарушении половой свободы», так как за само преступление наказание остается более мягким. Согласно ч. 1 ст. 133 УК России, за принуждение к действиям сексуального характера правонарушителю грозит не более одного года тюрьмы.

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Владимир Путин клевета уголовная ответственность
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Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в интернете
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете
Общество
РБК
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