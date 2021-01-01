Путин подписал закон о лишении свободы за клевету

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за клевету. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За клевету в интернете или СМИ будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф в размере до 2 млн руб., а при использовании служебного положения — до трех лет или штраф в размере 3 млн руб. При этом за клевету о том, что человек страдает опасным для других заболеванием, — до четырех лет заключения или штраф до 4 млн руб., а за ложные обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах — до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 млн руб.

Эти изменения были внесены в ст. 128.1 УК России. В предыдущей редакции закона тюремное заключение не было предусмотрено, а максимальным наказанием был штраф до 5 млн руб. и 480 часов обязательных работ.

Госдума одобрила соответствующий закон 23 декабря. Его внес на рассмотрение первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.