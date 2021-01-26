Россияне заявили о готовности пожертвовать своими правами из-за пандемии

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Более половины россиян заявили, что согласны пожертвовать некоторыми своими правами для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Это следует из результатов опроса «Ромир» (есть у РБК), проводившегося в рамках международного социологического исследования Gallup International.

О готовности пожертвовать своими правами заявили 54% опрошенных, причем 15% признались, что полностью поддерживают такие жертвы. 39% заявили, что выступают против ограничения своих прав.

В «Ромир» отметили, что сейчас можно говорить об усталости россиян от ограничений. «Краткосрочные ограничения, обещанные россиянам, превратились в долгосрочные и в перспективе исчезнут нескоро, а проблемы социально-экономического характера пока нарастают», — заявил президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

В Gallup International отметили, что россияне с меньшей охотой говорят о готовности жертвовать своими правами ради победы над COVID-19, чем, например, жители стран Запада. В США положительно на вопрос социологов ответили 65%, в Западной Европе — 75%. Наименьший уровень согласия с ограничением прав из-за пандемии показали жители Японии (47%), Мексики (41%) и Палестины (40%).