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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне заявили о готовности пожертвовать своими правами из-за пандемии

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Более половины россиян заявили, что согласны пожертвовать некоторыми своими правами для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Это следует из результатов опроса «Ромир» (есть у РБК), проводившегося в рамках международного социологического исследования Gallup International.

О готовности пожертвовать своими правами заявили 54% опрошенных, причем 15% признались, что полностью поддерживают такие жертвы. 39% заявили, что выступают против ограничения своих прав.

В «Ромир» отметили, что сейчас можно говорить об усталости россиян от ограничений. «Краткосрочные ограничения, обещанные россиянам, превратились в долгосрочные и в перспективе исчезнут нескоро, а проблемы социально-экономического характера пока нарастают», — заявил президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

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В Gallup International отметили, что россияне с меньшей охотой говорят о готовности жертвовать своими правами ради победы над COVID-19, чем, например, жители стран Запада. В США положительно на вопрос социологов ответили 65%, в Западной Европе — 75%. Наименьший уровень согласия с ограничением прав из-за пандемии показали жители Японии (47%), Мексики (41%) и Палестины (40%).

В опросе, который проводился в декабре 2020 года, приняли участие 1500 россиян.

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Осенью и зимой, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в России не стали вводить жесткий локдаун наподобие того, что действовал весной. Однако определенные ограничительные меры действуют в большинстве регионов. Так, например, практически повсеместно действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, обязательно ношение масок и перчаток. Помимо этого во многих субъектах Федерации часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, не допускается работа кафе и развлекательных заведений в ночное время, ограничено посещение театров, кинотеатров, спортивных мероприятий.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. В частности, разрешили возобновить работу музеев и библиотек, смягчили лимиты на продажу билетов в театры и кино. К обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские кружки. Разблокируют транспортные карты учащихся.

Портал Superjob опросил москвичей и выяснил, что 62% жителей города одобряют смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса. Против выступают только 14% респондентов.

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