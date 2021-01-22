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SuperJob назвал долю выступающих против снятия COVID-ограничений в Москве

62% жителей Москвы одобряют действия мэрии по смягчению ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, следует из опроса портала SuperJob (есть у РБК). Против выступают только 14% жителей столицы.

Доля тех, кто выступает против смягчения ограничений, меньше доли неопределившихся (24%).

Опрос проводился 21 января среди жителей Москвы старше 18 лет. Размер выборки — 1,6 тыс. человек.

Больше всего тех, кто выступает против смягчения ограничений — среди людей старшего поколения (старше 45 лет, 18%). В меньшей степени его одобряют люди, зарабатывающие от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. в месяц (11%). Мужчины чаще выступают против смягчения ограничений (18%), чем женщины (10%).

SuperJob приводит пример высказываний тех, кто выступает против смягчения ограничений: «В Китае при нескольких случаях заболевания закрывали на тотальный карантин многомиллионные города. В Москве несколько тысяч случаев заболеваний в сутки, а ограничения снимают...».

Собянин назвал два фактора для «позитивной ситуации» с COVID в Москве
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

21 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. Среди прочих разрешена работа учреждений культуры, однако заполнены они должны быть не более чем на 50%. Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Однако удаленка для учащихся вузов продляется. Также продолжается действие перчаточно-масочного режима в общественных местах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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