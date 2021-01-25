Кремль назвал дату выступления Путина на «давосской неделе»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступит на мероприятии «Давосская повестка дня», которое пройдет онлайн с 25 по 29 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Выступление президента запланировано на среду [27 января]», — уточнил он.

Последний раз Путин выступал в рамках давосского форума в 2009 году, занимая должность премьера, в 2011 году на нем в должности главы государства выступал Дмитрий Медведев. Высшее руководство страны последний раз посещало форум в 2013-ом, тогда на него приехал Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера.

В 2018-ом Путин заявил, что отсутствие России в Давосе не сказывается на авторитете страны в мировой экономике.