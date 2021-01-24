В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях

В ближайшую неделю температура в европейской части России будет выше нормы, а в Западной Сибири и Якутии ожидается аномальный холод. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Таким образом, в европейской части страны температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы усилятся и достигнут -35; -38 градусов, пояснил синоптик. Также аномальный холод прогнозируется в Якутии. Там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что с пятницы, 22 января, в европейской части России начнется оттепель. Она будет способствовать образованию сосулек на крышах зданий, что может быть опасно, отмечал Вильфанд. По его словам, оттепель продлится минимум до середины следующей недели. В этот период температура превысит норму на 9–10 градусов.