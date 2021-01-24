Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва стремится к сотрудничеству с США, но не будет терпеть «хамство» или «диктат» Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «России 1».

«Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий», — пояснил он.

Песков отметил, что Москва последовательно выступает за «добрые отношения» с Вашингтоном и неоднократно проявляла необходимую гибкость, но это не может длиться вечно без шагов навстречу с американской стороны. Штаты, как считает пресс-секретарь, пока не были готовы признать Россию своим партнером.

«Мы готовы считать американцев нашими партнерами. Они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь», — указал Песков.