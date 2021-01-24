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Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва стремится к сотрудничеству с США, но не будет терпеть «хамство» или «диктат» Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «России 1».

«Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий», — пояснил он.

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Песков отметил, что Москва последовательно выступает за «добрые отношения» с Вашингтоном и неоднократно проявляла необходимую гибкость, но это не может длиться вечно без шагов навстречу с американской стороны. Штаты, как считает пресс-секретарь, пока не были готовы признать Россию своим партнером.

«Мы готовы считать американцев нашими партнерами. Они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь», — указал Песков.

Он сообщил, что Кремль надеется на улучшение отношений между странами с приходом Джо Байдена на пост президента США. Будущий диалог, по его мнению, неизбежно будет связан с констатацией имеющихся несогласий, однако есть шанс найти и точки сближения. «Диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются», — уточнил Песков, заявив, что президент России Владимир Путин готов поддержать такой подход.

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Ранее источники газеты The Washington Post сообщили, что Байден не настроен на «перезагрузку» отношений с Россией. Более того, президент собирается привлечь Москву к ответственности «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы». По словам собеседников издания, Байден, в частности, намерен изучить информацию американской разведки о предполагаемых отравлении оппозиционера Алексея Навального и связях Москвы с талибами и убийствах американских солдат в Афганистане. Российские власти ранее отрицали причастность к перечисленному.

В то же время администрация Байдена хочет продлить договор с Россией о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет. Соглашение истекает 5 февраля. Источники газеты отметили, что продление договора не означает улучшение отношений между государствами.

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