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Песков заявил о необходимости предпосылок для встречи Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в 2011 году
Джо Байден и Владимир Путин на встрече в 2011 году (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока таких обсуждений не ведется», — сказал Песков в ответ на вопрос про встречу президентов. Он добавил, что перед тем, как говорить о перспективах встречи, должны быть какие-то предпосылки.

Представитель Кремля также напомнил, что очное международное общение сейчас заморожено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не владеет информацией о возможных телефонных переговорах Байдена и Путина. По ее словам, новый президент в первую очередь будет звонить «партнерам и союзникам» США. Раньше всех американский лидер переговорит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, их разговор запланирован на 22 января.

Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах только 15 декабря, спустя больше чем через месяц после голосования. В Кремле это объяснили тем, что официально итоги выборов не были подведены. В поздравительной телеграмме российский лидер отмечал, что готов к взаимодействию и контактам с американским коллегой.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января.

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