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Эксперт допустил резкий рост цен на авиабилеты

С апреля возможно резкое увеличение цен на авиабилеты. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, передает «РИА Новости».

Пантелеев предположил, что в феврале и марте цены останутся относительно низкими, однако с апреля возможен «стремительный рост». По словам эксперта, таким образом авиакомпании будут возвращать убытки.

«Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», — пояснил эксперт.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В июне эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) назвали 2020 год худшим в истории авиации. По их прогнозам, в прошедшем году из-за пандемии коронавируса чистая прибыль авиакомпаний сократится на $84 млрд. Также в два раза снизится выручка авиаперевозчиков — c $838 млрд до $419 млрд по сравнению с 2019 годом. Восстановить прежние показатели в 2021 году не удастся. IATA прогнозирует, что выручка авиакомпаний увеличится только до $598 млрд.

авиаперевозки авиабилеты
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