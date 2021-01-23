На митинге в Москве сломали фонарь, снимая залезшего на него мужчину

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Участники акции протеста в Москве стащили на землю человека, который залез с плакатом на фонарь на Пушкинской площади, передает корреспондент РБК.

Несколько участников митинга посчитали, что содержание плаката у человека, забравшегося на фонарь, провокационное. На фонарь залезли несколько человек и сняли мужчину с фонаря. Плафон фонаря при этом сломали.

На Пушкинской площади 23 января проходит несогласованная акция протеста с требованием освободить Алексея Навального. В акции, по данным МВД, участвуют 4 тыс. человек. Reuters оценил число участников в 10 тыс. человек.