Власти обвинили протестующих в блокировке движения в Москве
Участники несогласованной протестной акции блокируют движение транспорта в центре Москвы, заявил департамент транспорта столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Telegram.
Власти заявляют, что «участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб». Скопление людей мешает движению пешеходов, указали там.
В дептрансе также сообщили, что участники протестной акции перекрыли выходы из метро «Пушкинская» и «Тверская».