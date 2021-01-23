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Власти обвинили протестующих в блокировке движения в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Участники несогласованной протестной акции блокируют движение транспорта в центре Москвы, заявил департамент транспорта столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Telegram.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Власти заявляют, что «участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб». Скопление людей мешает движению пешеходов, указали там.

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В дептрансе также сообщили, что участники протестной акции перекрыли выходы из метро «Пушкинская» и «Тверская».

Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

В российских городах 23 января проходят протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Поводом стал его арест на 30 суток после возвращения из Германии в середине января. Власти обвиняют Навального в систематическом нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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По оценке полиции, в несогласованной акции участвуют 4 тыс. человек. Reuters сообщал о 10 тыс. участников.

Москва Алексей Навальный протестная акция
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