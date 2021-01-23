Власти обвинили протестующих в блокировке движения в Москве

В российских городах 23 января проходят протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Поводом стал его арест на 30 суток после возвращения из Германии в середине января. Власти обвиняют Навального в систематическом нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По оценке полиции, в несогласованной акции участвуют 4 тыс. человек. Reuters сообщал о 10 тыс. участников.