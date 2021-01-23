В Курске уволили записавшего ролик в поддержку Навального майора полиции

Видео: avrusevich_alla / VK

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Участковый полиции УМВД России по Курской области Руслан Агибалов был уволен после записи ролика в поддержку Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в управлении МВД региона.

Агибалова уволили «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», уточнили в ведомстве.

Накануне в Сети появилось видеообращение, где мужчина, представившийся майором полиции Русланом Агибаловым, заявил о поддержке оппозиционера Алексея Навального, а также других политических заключенных. «Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу», — пояснил он.