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В Курске уволили записавшего ролик в поддержку Навального майора полиции

Видео: avrusevich_alla / VK
Видео: avrusevich_alla / VK
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Участковый полиции УМВД России по Курской области Руслан Агибалов был уволен после записи ролика в поддержку Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в управлении МВД региона.

Агибалова уволили «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», уточнили в ведомстве.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне в Сети появилось видеообращение, где мужчина, представившийся майором полиции Русланом Агибаловым, заявил о поддержке оппозиционера Алексея Навального, а также других политических заключенных. «Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу», — пояснил он.

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Ранее в МВД России пообещали привлечь к административной ответственности за ролики в соцсетях, на которых люди в форме полицейских срывают с себя шевроны и призывают к участиям в несогласованных протестах 23 января. Как утверждают в ведомстве, данные записи являются постановочными. 

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