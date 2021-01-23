Сын Трампа объяснил переход в Telegram тиранией соцсетей

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что традиционные социальные сети стали тиранами, которые могут ограничить свободу слова кого угодно, поэтому он будет использовать мессенджер Telegram. Об этом он написал в Twitter.

«Если эти тираны забанили моего отца, президента Соединенных Штатов, кого они не забанят?», — сообщил Трамп-младший.

Сын бывшего американского лидера отметил, что ему нужно место для общения с другими людьми, которые «уважают свободу слова». Такую возможность, по мнению Трампа-млашего, дает мессенджер россиянина Павла Дурова.

Ранее сын Трампа говорил, что публичное поле в США контролируют «влиятельные левые». По его мнению, после блокировки Трампа в Twitter в США умерла свобода слова, и весь мир смеялся после этого над Америкой.