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Сын Трампа объяснил переход в Telegram тиранией соцсетей

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что традиционные социальные сети стали тиранами, которые могут ограничить свободу слова кого угодно, поэтому он будет использовать мессенджер Telegram. Об этом он написал в Twitter.

«Если эти тираны забанили моего отца, президента Соединенных Штатов, кого они не забанят?», — сообщил Трамп-младший.

Сын Трампа увидел улыбки Сталина и Мао после блокировки отца в Twitter
Политика
Дональд Трамп-младший

Сын бывшего американского лидера отметил, что ему нужно место для общения с другими людьми, которые «уважают свободу слова». Такую возможность, по мнению Трампа-млашего, дает мессенджер россиянина Павла Дурова.

Ранее сын Трампа говорил, что публичное поле в США контролируют «влиятельные левые». По его мнению, после блокировки Трампа в Twitter в США умерла свобода слова, и весь мир смеялся после этого над Америкой.

Дуров заявил о блокировке в Telegram сотен призывов к насилию в США
Технологии и медиа
Фото:J. Scott Applewhite / AP

После беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, в соцсетях началась волна блокировок аккаунтов Трампа и его сторонников. Так, Twitter заблокировал экс-президента навсегда, Google удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа, голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, где они общались. До конца президентского срока Трампа его аккаунты были заблокированы в Facebook и Instagram.

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Основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что мессенджер насчитывает всего 2% пользователей из США. Как он рассказал, администрация Telegram на фоне происходящего в США после выборов заблокировала сотни публичных призывов к насилию. «Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим», — предупредил Дуров.

Дональд Трамп-младший Telegram
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