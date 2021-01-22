Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания обсудили социально-экономическое развитие России, а также проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

20 января МИД России предложил новому президенту США Джо Байдену продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет, отметив, что администрация предыдущего президента Дональда Трампа «занималась разрушением договорных режимов». Позднее Белый дом сообщил, что Вашингтон также решил предложить Москве продлить ДСНВ на пять лет. Нынешний договор истекает 5 февраля 2021 года.

В Кремле поприветствовали намерение США продлить ДСНВ, однако указали, что все зависит от деталей предложения.