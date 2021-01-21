Путин заявил о сохраняющихся факторах нестабильности развития экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России и мире сохраняются факторы нестабильности экономического развития, связанные с последствиями пандемии и ограничениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Кремль.

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — сказал глава государства.

По словам Путина, в этих условиях необходимо максимально оперативно и своевременно принимать решения, которые необходимы бизнесу и гражданам, а также дадут позитивный эффект для предприятий и организаций.

Как писал РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства, пандемия коронавирусной инфекции привела к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Самый сильный дефицит наблюдается в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии.