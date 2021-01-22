Синоптик спрогнозировал уменьшение высоты снежного покрова в Москве

Сугробы в Москве выросли до 37 см, однако из-за оттепели снег будет подтаивать. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас сугробы в Москве высотой 37 см, но сегодня наступает оттепель. Подтаивание будет, но снег совсем не растает. Зима отступит лишь на какое-то время, высота снежного покрова уменьшится в среднем на треть, будет составлять около 25 см», — сказал он.

По словам Тишковца, совсем снег не сойдет. «Февраль у нас будет достаточно волнообразный: пять-семь дней тепла, пять-семь дней холода. В среднем будет на два градуса выше нормы, по осадкам — около нормы», — сказал синоптик.

Накануне, 21 января, пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов из-за снега и большого количества мелких аварий, перекрывающих полосы для движения.