Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов

Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии, следует из предварительных данных Казначейства

Вид Кемерово (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, следует из предварительной информации Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил региональный чиновник).

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (входит в холдинг РБК) на основе данных Казначейства от 15 января.

Экономическая география пандемического кризиса определяется спецификой основных «зон поражения» — это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. В результате особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль, замечает главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия».

В Минфине РБК уточнили, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. «Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — добавили в министерстве.