Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов

Причины бюджетного дефицита
Пандемический кризис и падение цен на нефть привели к серьезному снижению доходов региональных бюджетов из-за уменьшения налоговых поступлений (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество). А к социальным обязательствам регионов, расходам по нацпроектам добавились антикризисные траты на борьбу с COVID-19. Особенностью кризиса 2020 года является опережающий рост региональных расходов — то, чего удалось избежать в предыдущих кризисных эпизодах 2009 и 2013 годов, отмечало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Именно сильнейший спад доходов бюджетов стал одной из главных причин отказа от повторного карантина во вторую волну COVID-19 осенью — экономика и бюджеты его бы не выдержали, утверждает Зубаревич. Уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета, напоминает она: самый сильный дефицит наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «богатые» Тюменская область и Ненецкий АО. Впервые за многие годы дефицитным стал бюджет Москвы, но столичные власти легко могут занять деньги на рынке, чтобы его покрыть, добавляет эксперт.
Федеральный центр в 2020 году оказывал поддержку регионам: общий объем трансфертов из федерального бюджета достиг 3,698 трлн руб., следует из данных Казначейства. Беспрецедентный рост помощи (на 56% в годовом выражении) был обусловлен не только пандемией и дополнительными трансфертами на развертывание ковидных коек в регионах, доплаты медикам, пособия безработным, чье число резко выросло, но и необходимостью выполнять нацпроекты, отмечает Зубаревич. В результате, по ее оценке, объем субсидий регионам (значительная их часть идет на финансирование нацпроектов) вырос вдвое, а остальных видов трансфертов — в 1,5 раза.
Экономист также указала на отсутствие у регионов свободы бюджетного маневра, в результате чего возникала «абсурдная ситуация, когда на фоне отсутствия необходимых медицинских мощностей регионы были вынуждены сохранять траты на «благоустройство» на прежнем уровне, чтобы получить федеральные деньги и выполнить KPI».
Рост долгов и трата резервов
Российским регионам, чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги. Например, фактический дефицит бюджета Кемеровской области на 1 января 2021 года составил 42 млрд руб., для его финансирования регион пошел на дополнительное увеличение госдолга на 6 млрд руб. (до 39,2 млрд руб.), а для покрытия оставшегося разрыва «проедал накопления», пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.
Тюменская область, чьи доходы значительно снизились из-за падения цен на нефть, также закрывала 38 млрд руб. фактического дефицита за счет остатков на своих счетах, продолжил он. Удмуртия увеличила госдолг на 9,2 млрд руб., профинансировав таким образом 60% фактического дефицита на 15,5 млрд руб., оценил Пискунов.
К 2021 году основная часть резервов на счетах регионов будет израсходована, предупреждали аналитики S&P.
В наступившем году дополнительные расходы окажут давление на бюджеты, что приведет к сохранению дефицита (хотя и меньшего, чем в 2020 году) и увеличению госдолга российских регионов, пишут экономисты Moody's в обзоре, посвященном российским регионам, добавляя, что нестабильное восстановление экономики подвергает субъекты Федерации рискам дальнейшего ухудшения финансового положения. В текущем году на региональные бюджеты будет влиять и политический фактор: в электоральный год (в 2021 году пройдут выборы в Госдуму) регионы не смогут пойти на значительное сокращение расходов, замечает Пискунов.
В октябре президент Владимир Путин анонсировал послабления для регионов, позволяющие увеличивать дефицит и госдолг в 2021 году. После израсходования резервов у многих субъектов не останется другого выбора, кроме как увеличить свой долг, чтобы профинансировать дефицит бюджета, замечают аналитики Moody's. Рост долгового бремени будет зависеть от прочности региональных бюджетов и способности регионов консолидировать свои расходы, а также в целом от аппетита к росту долга. «В регионах со слабыми бюджетами и/или слабым восстановлением доходов, а также в регионах с крупной экономикой и низкой долговой нагрузкой в 2021 году будет зафиксирован наибольший рост долга», — говорится в обзоре агентства.
Основные экономические и бюджетные риски пандемийного 2020 года для регионов понятны — это деградация сервисной экономики крупных городов, снижение конкурентоспособности и прибыльности экспортных отраслей промышленности, краткосрочность поддержки безработных при низком спросе на рабочую силу на региональных рынках труда, снижение доходов населения, замечает Зубаревич. «Этот букет проблем стал следствием ковидного кризиса, но он усугублен недостаточной поддержкой спроса, слабой помощью малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему в пандемию, стагнацией экономики в предыдущие годы. Все это неизбежно замедлит выход регионов из ковидного кризиса», — заключает она.