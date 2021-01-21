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Детский омбудсмен сообщила о последствиях отравления в школах Подмосковья

Дети, отравившиеся в двух школах Красноармейска, чувствуют себя удовлетворительно, контракт с поставщиком питания для этих образовательных учреждений разорван. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«К счастью, госпитализация ни для кого из пострадавших детей не понадобилась, лечатся дома. У всех ребят состояние удовлетворительное. Надеюсь, что серьезных последствий для их здоровья удастся избежать», — сказала она.

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Фото:Юрий Белинский / ТАСС

По предварительным данным, 19 и 20 января с жалобами на плохое самочувствие в медучреждения обратился 91 человек из числа учеников и двое сотрудников школьных столовых. Инцидент затронул третью и четвертую школы Красноармейска. Матери детей, которые ходят в них ходят, сообщили РБК, что у пострадавших были сильная рвота, диарея, рези в животе, высокая температура.

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Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, кто именно виноват в случившемся — администрация учебного заведения или поставщики питания. Региональный СК завел дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Федеральное медико-биологическое агентство направили пищевые пробы на экспертизу.

новости Московская область детский омбудсмен отравление
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