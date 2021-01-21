Детский омбудсмен сообщила о последствиях отравления в школах Подмосковья

Дети, отравившиеся в двух школах Красноармейска, чувствуют себя удовлетворительно, контракт с поставщиком питания для этих образовательных учреждений разорван. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«К счастью, госпитализация ни для кого из пострадавших детей не понадобилась, лечатся дома. У всех ребят состояние удовлетворительное. Надеюсь, что серьезных последствий для их здоровья удастся избежать», — сказала она.

По предварительным данным, 19 и 20 января с жалобами на плохое самочувствие в медучреждения обратился 91 человек из числа учеников и двое сотрудников школьных столовых. Инцидент затронул третью и четвертую школы Красноармейска. Матери детей, которые ходят в них ходят, сообщили РБК, что у пострадавших были сильная рвота, диарея, рези в животе, высокая температура.