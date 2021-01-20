Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Китай ввел санкции против соратников Трампа в день инаугурации Байдена Политика, 21:14 Россиянин Ахмедов одержал девятую победу в UFC Спорт, 21:04 В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом РБК и Geely, 20:51 Байден назвал своей целью объединение США Политика, 20:44 Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к протестам Политика, 20:42 Нурмагомедов рассказал об ошибке двоюродного брата в дебютном бою в UFC Спорт, 20:34 СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье Общество, 20:33 МИД России предложил Байдену продлить договор СНВ на пять лет Политика, 20:29 Трамп вернулся в свое имение во Флориде Политика, 20:20 Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное Политика, 20:16 «Новая надежда». Брат Хабиба задушил соперника в дебютном бою в UFC Спорт, 20:14 В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V» Общество, 20:07 Каррера предрек Кокорину успех в случае перехода в «Фиорентину» Спорт, 20:05 «Не доверяю аналитикам». Эти инвесторы выбирают акции самостоятельно Инвестиции, 20:01
Общество ,  
0 

СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье

Учащиеся двух школ в подмосковном Красноармейске пожаловались на плохое самочувствие. В общей сложности отравился 91 школьник
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после массового отравления школьников в двух школах Красноармейска в Подмосковье. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Московской области

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении.

Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Ранее пресс-служба СК сообщала, что по данному инциденту проводится проверка. По предварительным данным, 19 и 20 января 91 учащийся школ и двое сотрудников столовых пожаловались на плохое самочувствие.

Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания, и допрашивают должностных лиц школ. Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования.

Авторы
Тамерлан Гаджиев, Елизавета Ламова
Московская область Красноармейск СК отравление новости
Материалы по теме
СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника
Общество
В Дагестане более 40 детей госпитализировали с отравлением
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter