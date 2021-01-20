Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Посольство России потребовало от США устранить неполадки со связью Общество, 04:20 Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции Политика, 03:58 Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ Общество, 03:55 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление Киеву оружия Политика, 03:12 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США Политика, 03:06 В Сирии умер глава правящей династии Османской империи Общество, 02:39 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:30 Посол России назвал неправомерными санкции против «Северного потока-2» Политика, 01:59 Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия Политика, 01:37 Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет Общество, 01:26 Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров Технологии и медиа, 01:18 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 01:15 «Лестер» возглавил турнирную таблицу АПЛ после победы над «Челси» Спорт, 01:13
Общество ,  
0 

Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил Энтони Блинкен, выдвинутый на пост госсекретаря США, на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

«Мы будем стремиться продлить его. Как президент он примет решение о сроке действия договора», — сказал Блинкен.

По его словам, администрация Байдена начнет заниматься этим вопросом очень скоро, так как срок СНВ-3 истекает в ближайшее время.

Россия призвала США продлить ДСНВ «на благо всего мира»
Политика
Вид на здание посольства России в Вашингтоне

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению ядерного вооружения начал действовать с 2011 года. Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года.

Москва не раз призывала Вашингтон продлить договор. В свою очередь в декабре специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона несколько раз предлагала встретиться для обсуждения продления договора, но российский МИД отказался.

В Вашингтоне также заявляли, что в договор следует включить Китай. В свою очередь Пекин сообщал о готовности присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию
Джо Байден Тони Блинкен СНВ
Материалы по теме
В Минобороны оценили возможность изменения позиции США по СНВ-3
Политика
Россия призвала США продлить ДСНВ «на благо всего мира»
Политика
В МИДе заявили об отсутствии ответа от США по продлению ДСНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter