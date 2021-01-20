Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил Энтони Блинкен, выдвинутый на пост госсекретаря США, на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

«Мы будем стремиться продлить его. Как президент он примет решение о сроке действия договора», — сказал Блинкен.

По его словам, администрация Байдена начнет заниматься этим вопросом очень скоро, так как срок СНВ-3 истекает в ближайшее время.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению ядерного вооружения начал действовать с 2011 года. Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года.