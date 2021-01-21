Демократы официально получили контроль над Сенатом Конгресса США

Демократическая партия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса США, лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер от штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters.

Демократы приобрели перевес после приведения к присяге трех сенаторов: Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа из штата Джорджия, Алекса Падилья из Калифорнии. Они приняли присягу в зале Сената через несколько часов после инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Таким образом, сейчас республиканцы и демократы имеют равное число мест в Сенате, у обеих партий по 50. Однако у демократов есть преимущество в лице вице-президента США Камалы Харрис. Она занимает пост председателя Сената и может голосовать, если позиции остальных членов верхней палаты по какому-либо вопросу разделятся поровну.

В нижней палате Конгресса перевес также у демократов. Таким образом, Демократическая партия США впервые с 2010 года получила полный контроль над Конгрессом.