Байден сделал первую запись в президентском Twitter-аккаунте

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден сделал свою первую запись в президентском Twitter-аккаунте.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям», — написал он.

Байден вступил в должность главы государства 20 января. Он стал 46-м президентом в истории США. В своей инаугурационной речи Байден назвал основной целью своего президентства объединение США.