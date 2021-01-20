Трамп вернулся в свое имение во Флориде

Дональд Трамп (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, передает телеканал CNN.

Как сообщает источник телеканала, который был на борту, во время перелета бывший президент смотрел инаугурацию Джо Байдена и Камалы Харрис.

Перед тем как покинуть Белый дом, Трамп оставил Байдену письмо с советами и напутствиями.

В преддверии инаугурации в столице США Вашингтоне были усилены меры безопасности. Это связано с тем, что 6 января сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия с требованием пересмотреть итоги президентских выборов.