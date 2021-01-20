Политика , 20 янв, 19:45
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Путин и Лукашенко обсудили борьбу с COVID-19
Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства. Также стороны обсудили меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Испытания начались в начале октября. Тогда прививку сделали 100 добровольцам.
21 декабря Белоруссия выдала регистрационное удостоверение российской вакцине. Страна стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину «Спутник V». Вакцинация началась 29 декабря.