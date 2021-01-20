Сноуден прокомментировал свое отсутствие в списке помилованных Трампом

Эдвард Сноуден (Фото: The Guardian / Getty Images)

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил в Twitter, что не расстроен из-за того, что президент Дональд Трамп не помиловал его.

«Я совершенно не расстроен тем, что меня не помиловал человек, никогда не знавший любви, за которую бы ему не пришлось платить», — написал Сноуден. По его мнению, оставшиеся сторонники Трампа не должны прощать то, что он не помиловал людей, говорящих правду в более безнадежном положении.

К посту он прикрепил свою сентябрьскую запись, где просил помиловать Реалити Ли Виннер — бывшую сотрудницу одной из компаний, работавшей на американское Агентство национальной безопасности. В июне 2017 года американский Минюст обвинил 25-летнюю Виннер в причастности к утечке секретного доклада, в котором говорилось о вмешательстве российских хакеров в американские выборы.

В августе 2018 года женщине дали пять лет лишения свободы. Сам Трамп назвал такое решение суда «несправедливым». Тем не менее, в списке помилованных президентом США, который был опубликован 20 января, Виннер не оказалось.