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Трамп помиловал своего бывшего советника Бэннона

Стивен Бэннон
Стивен Бэннон (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в день ухода в отставку помиловал своего экс- советника Стивена Бэннона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп полностью помиловал Стивена Бэннона», — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что он был важным лидером консервативного движения и известен своей политической хваткой.

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<p>Советник президента США Стивен Бэннон</p> <p></p>

Бэннона арестовали в августе 2020 года по подозрению в мошенничестве.
Минюст США сообщал, что политик и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре, чтобы похитить деньги, которые они получили со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. По данным властей, всего в рамках онлайн-кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все полученные средства организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на свои личные цели. В Минюсте отмечали, что обвиняемые могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы. Позднее Бэннона отпустили под залог в $5 млн.

В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он стал советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннона отправили в отставку.

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