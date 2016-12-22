В США обвиняемую в утечке секретного доклада АНБ осудили на пять лет

Экс-сотрудницу выполняющей контракты для Пентагона компании Pluribus International Реалити Ли Виннер приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает The New York Times.
Виннер признали виновной в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) о российской кибератаке. «Умышленное нарушение Виннер поставило под угрозу нашу национальную безопасность», — заявил прокурор Бобби Л. Кристин. Он добавил, что Виннер «предала доверие своих коллег и своей страны». Сама Виннер заявила, что несет «полную ответственность» за совершенную ошибку.
Как отмечает издание, Виннер стала первой осужденной в соответствии с законом о шпионаже в период президентства Дональда Трампа.
Виннер была арестована летом 2017 года. На допросе она сообщила, что распечатала секретный доклад и передала его журналистам издания The Intercept. В докладе говорилось, что российские спецслужбы, в частности Главное разведывательное управление (ГРУ), устраивали кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков на выборах президента США и разослали более 120 фальшивых электронных писем с вирусами. Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения в вмешательстве ГРУ во внутренние дела Соединенных Штатов.
В конце июня 2018 года Виннер признала вину в разглашении секретного документа. Она пошла на сделку со следствием, благодаря чему ей удалось избежать более серьезного наказания.