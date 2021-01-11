Вильфанд предупредил о «трескучих морозах» в Москве

Москву на этой неделе ожидают «трескучие морозы» и температура ниже минус 20 градусов. Об этом сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, понижение температуры связано с приходом холодного воздуха из Сибири.

«Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы. <…> В понедельник, 11 января, днем минус 11–9 градусов (ночью — минус 19–17 градусов). Вторник чуть холоднее — минус 13–11 градусов (минус 23–18 градусов). Самые холодные дневные температуры ожидаются в среду — минус 19–14 градусов (минус 21–16 градусов). В следующие дни мороз немного утихнет», — сообщил Вильфанд.

При этом он отметил, что в ближайшее время «ожидать потепления неоткуда». «Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что к выходным вновь в Московском регионе усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. "Ночами морозы окрепнут до минус 20–25 градусов, днем всего минус 13–18 градусов, что почти на десять градусов ниже положенного по многолетней норме. И по всей видимости, январские морозы — это надолго», — сказал Тишковец. Кроме того, сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 см, по области местами до 45 см, заключил специалист «Фобоса».