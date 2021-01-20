Пандемия коронавируса , 20 янв, 13:16
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Мурашко заявил о преодолении критических моментов с нехваткой лекарств
Критические моменты с обеспеченностью лекарствами, наблюдавшиеся осенью, были преодолены. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.
«Промышленность увеличила объемы производства, по некоторым направлениям в десятки раз, по ряду лекарственных препаратов. В том числе система выделения средств из федерального и региональных бюджетов для обеспечения пациентов препаратами на амбулаторном этапе также сыграла свою ключевую роль», — сказал министр.
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