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Политика ,  
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СМИ узнали о помиловании Трампом рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка

Лил Уэйн
Лил Уэйн (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Уходящий с должности президента США Дональд Трамп в последние часы своего руководства страной помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации.

Уэйна задержали в 2019 году после обыска в аэропорту Майами, в ходе которого у него нашли заряженный пистолет. Рэпер объяснил, что его пистолет — это подарок. Позднее он признал вину в незаконном хранении оружия. Суд по его делу должен состояться 28 января. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 10 лет федеральной тюрьмы. В настоящее время рэпер находится на свободе под залогом в $250 тыс.

Другой рэпер, Кодак Блэк был осужден за приобретение нескольких видов оружия незаконным способом. Он признал свою вину и сейчас находится в федеральной тюрьме.

СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа
Политика
<p>Дональд Трамп</p>

По данным агентства, Трамп также помиловал экс-мэра Детройта Куаме Килпатрика, который занимал этот пост с 2002 по 2008 год. Политик был признан виновным в рэкете, мошенничестве, вымогательстве и укрывательстве от налогов. Суд приговорил его к 28 годам заключения.

Ранее СМИ сообщали о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста. В начале января The New York Times писал, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Кроме того, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

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