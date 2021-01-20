СМИ узнали о помиловании Трампом рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка

Лил Уэйн (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Уходящий с должности президента США Дональд Трамп в последние часы своего руководства страной помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации.

Уэйна задержали в 2019 году после обыска в аэропорту Майами, в ходе которого у него нашли заряженный пистолет. Рэпер объяснил, что его пистолет — это подарок. Позднее он признал вину в незаконном хранении оружия. Суд по его делу должен состояться 28 января. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 10 лет федеральной тюрьмы. В настоящее время рэпер находится на свободе под залогом в $250 тыс.

Другой рэпер, Кодак Блэк был осужден за приобретение нескольких видов оружия незаконным способом. Он признал свою вину и сейчас находится в федеральной тюрьме.

По данным агентства, Трамп также помиловал экс-мэра Детройта Куаме Килпатрика, который занимал этот пост с 2002 по 2008 год. Политик был признан виновным в рэкете, мошенничестве, вымогательстве и укрывательстве от налогов. Суд приговорил его к 28 годам заключения.