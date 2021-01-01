Рэпер Lil Wayne признался в незаконном хранении золотого пистолета

Американский 38-летний рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, известный под псевдонимом Lil Wayne, признал вину по обвинению в незаконном хранении оружия. В декабре прошлого года у него в аэропорту нашли позолоченный пистолет 45 калибра и шесть патронов. Об этом сообщает NBC News.

«Ваша честь, я признаю себя виновным по предъявленным обвинениям», — сказал Картер в суде.

Приговор вынесут 28 января. Максимальное наказание, которое грозит исполнителю — 10 лет федеральной тюрьмы. Lil Wayne освободили под залог в $250 тыс.

Рэпера задержали в 2019-ом после обыска в аэропорту Майями, куда он прилетел частным самолетом. Пистолет, который обнаружили у музыканта, был заряжен. Как пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру Южного округа Флориды, о том, что у Картера при себе огнестрельное оружие, полиция узнала из анонимного сообщения.