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Рэпер Lil Wayne признался в незаконном хранении золотого пистолета

Американский 38-летний рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, известный под псевдонимом Lil Wayne, признал вину по обвинению в незаконном хранении оружия. В декабре прошлого года у него в аэропорту нашли позолоченный пистолет 45 калибра и шесть патронов. Об этом сообщает NBC News.

«Ваша честь, я признаю себя виновным по предъявленным обвинениям», — сказал Картер в суде.

Приговор вынесут 28 января. Максимальное наказание, которое грозит исполнителю — 10 лет федеральной тюрьмы. Lil Wayne освободили под залог в $250 тыс.

Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде
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Рэпера задержали в 2019-ом после обыска в аэропорту Майями, куда он прилетел частным самолетом. Пистолет, который обнаружили у музыканта, был заряжен. Как пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру Южного округа Флориды, о том, что у Картера при себе огнестрельное оружие, полиция узнала из анонимного сообщения.

Сам обвиняемый объяснил, что его пистолет — это подарок.

По законам США певец не может иметь огнестрельное оружие, поскольку ранее уже был судим. В 2009 году рэпер также признал свою вину в незаконном хранении оружия, ему дали год тюремного заключения.

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В 2018 году американского рэпера Young Thug задержали в Голливуде за незаконное хранение огнестрела в машине. Исполнителя забрала полиция во время вечеринки в честь его дня рождения. Музыкант вышел под залог в $35 тыс.

рэпер оружие США обвинение
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