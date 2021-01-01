Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с властями Боливии на поставку в страну 2,6 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте препарата.

«Рассчитываем на расширение сотрудничества по вакцине и с другими государствами латиноамериканского континента в дальнейшем», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение о поставках.

Отмечается, что подписанное соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.

Накануне бразильская компания Uniao quimica обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьего этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V». Заявку должны оценить в течение 72 часов. В надзорном органе должны будут проверить число добровольцев и место, где будет проходить исследование. Разрешение агентства необходимо для регистрации препарата на территории страны.