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Общество ,  
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Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с властями Боливии на поставку в страну 2,6 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте препарата.

«Рассчитываем на расширение сотрудничества по вакцине и с другими государствами латиноамериканского континента в дальнейшем», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение о поставках.

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Отмечается, что подписанное соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.

Накануне бразильская компания Uniao quimica обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьего этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V». Заявку должны оценить в течение 72 часов. В надзорном органе должны будут проверить число добровольцев и место, где будет проходить исследование. Разрешение агентства необходимо для регистрации препарата на территории страны.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ. Препарат стал первым зарегистрированным в мире. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран, говорится на сайте посвященном вакцине.

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