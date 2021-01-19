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Генконсульство России в США сообщило о десятках отключившихся телефонах

Фото: Sarah Silbiger / Getty Images
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий. Об этом заявил консул Алексей Топольский в интервью «России 1».

«У нас в течение порядка двух суток отсутствует городская телефонная связь. Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были отрезаны от связи единомоментно», — сказал Топольский.

По его словам, это приводит к проблемам у российской диаспоры, проживающей в консульском округе: ее представители не могут связаться с учреждением и назначить дату визита.

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Фото:Ting Shen / Zuma / ТАСС

«Более того, здесь очень много пенсионеров. Именно в начале года они должны оформить соответствующие документы для продления пенсионных выплат», — пояснил консул. По словам Топольского, американская сторона в течение двух суток заявляет о технических проблемах, устранить которые не получается.

В июле 2019 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали визовую войну против российских дипломатов. Заявление он сделал после того, как американская сторона выслала 60 дипломатов с их семьями весной 2018-го.

Тогда Антонов говорил, что США установили систему разменов: за каждого российского дипломата Россия должна давать визу американскому, а за каждого сотрудника административно-технического персонала — аналогичному сотруднику из Америки.

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Позже, в сентябре 2019-го, США не впустили в страну десять членов российской делегации, направлявшихся на заседание Генассамблеи ООН.

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