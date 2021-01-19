Генконсульство России в США сообщило о десятках отключившихся телефонах

Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий. Об этом заявил консул Алексей Топольский в интервью «России 1».

«У нас в течение порядка двух суток отсутствует городская телефонная связь. Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были отрезаны от связи единомоментно», — сказал Топольский.

По его словам, это приводит к проблемам у российской диаспоры, проживающей в консульском округе: ее представители не могут связаться с учреждением и назначить дату визита.

«Более того, здесь очень много пенсионеров. Именно в начале года они должны оформить соответствующие документы для продления пенсионных выплат», — пояснил консул. По словам Топольского, американская сторона в течение двух суток заявляет о технических проблемах, устранить которые не получается.