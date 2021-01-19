В Москве установили размер прожиточного минимума на 2020 год

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Москве в 2021 году составит 18 029 руб. Соответствующее постановление правительство города разместило на своем официальном сайте.

Размер прожиточного минимума с декабря прошлого года не изменился: 15 декабря 2020-го правительство Москвы утвердило его величину на уровне 18 029 руб. в расчете на душу населения. Для трудоспособного населения он, как и в прошлом месяце, составил 20 589 руб.

Для пенсионеров эта сумма выросла, составив 13 496 руб. вместо 12 722 руб. в прошлом месяце. Для детей размер не изменился и составил 15 582 руб.

Ранее, 9 января, правительство установило величину прожиточного минимума для всей страны на 2021 год на уровне 11 653 руб. Для трудоспособного населения эта сумма составила 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.