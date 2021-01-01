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В России начали по-новому высчитывать МРОТ и прожиточный минимум

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 января изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Закон опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь МРОТ и прожиточный минимум устанавливаются на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Медианный доход это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Далее, от этого числа по новым правилам высчитывается МРОТ. В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 42% от медианной зарплаты, или 12 792 рубля.

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Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, МРОТ вырастет на 5,5% процентов от своего значения 2020 года (в 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020-м — 12 130 руб.) По ее словам, «при этом, выполняя положение Конституции Российской Федерации, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан».

Прожиточный минимум, который также высчитывается по значению медианы, в 2021 году на душу населения по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля.

Процентное соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития страны. В законе отдельно указано, что значение МРОТ не может уменьшиться по отношению к предыдущему году.

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Фото:Frank Augstein / AP

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