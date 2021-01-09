Правительство установило прожиточный минимум на 2021 год

Вид на Дом Правительства России (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2021 год. Он составит 11 652 руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 руб., для трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.

В этом году прожиточный минимум был установлен сразу на один год. Ранее он устанавливался ежеквартально. «Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране», — говорится в сообщении правительства.

Методика расчета МРОТ также была изменена в конце прошлого года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с законом МРОТ в 2021 году должен составить 42% от медианной зарплаты, или 12 792 руб. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020-м — 12 130 руб. В принятых летом 2020 года поправках в Конституцию говорится, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум.