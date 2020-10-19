Минтруд назвал прожиточный минимум пенсионеров заниженным

Прожиточный минимум пенсионеров нужно существенно увеличить, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, новая методика позволит повысить его размер с 82 до 86% от среднедушевого прожиточного минимума

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Рост прожиточного минимума пенсионеров необходимо сделать существенным, сейчас этот показатель занижен. Об этом в ходе «нулевых» чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме и о минимальном размере оплаты труда заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

«Рост прожиточного минимума пенсионера требуется [сделать] чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, на сегодняшний день в расчетном соотношении прожиточный минимум пенсионера составляет порядка 81,5–82% от среднедушевого прожиточного минимума, а по новой методике это соотношение составит 86%.

«Соответственно, таким образом мы убираем дифференциацию, <...> занижение», — уточнила Баталина.