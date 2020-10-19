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Минтруд назвал прожиточный минимум пенсионеров заниженным

Прожиточный минимум пенсионеров нужно существенно увеличить, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, новая методика позволит повысить его размер с 82 до 86% от среднедушевого прожиточного минимума
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Рост прожиточного минимума пенсионеров необходимо сделать существенным, сейчас этот показатель занижен. Об этом в ходе «нулевых» чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме и о минимальном размере оплаты труда заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

«Рост прожиточного минимума пенсионера требуется [сделать] чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, на сегодняшний день в расчетном соотношении прожиточный минимум пенсионера составляет порядка 81,5–82% от среднедушевого прожиточного минимума, а по новой методике это соотношение составит 86%.

«Соответственно, таким образом мы убираем дифференциацию, <...> занижение», — уточнила Баталина.

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России
Экономика
Фото:Frank Augstein / AP

В конце сентября правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. По старой методике он рассчитывался на основе стоимости потребительской корзины, а по новой будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Также власти предложили ввести дополнительную защитную норму: прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня прошлого года.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — отметила Баталина (цитата по «РИА Новости»).

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Прожиточный минимум в России занижен от 5 до 36% в 61 регионе, сообщил в начале октября глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, это приводит к большому социальному неравенству между субъектами и говорит о недофинансированности жизни россиян в отдельных регионах.

Прожиточный минимум в России, рассчитанный по старой методике, во втором квартале 2020 года составил 11 468 руб. (для трудоспособного населения — 12 392 руб., пенсионеров — 9 422 руб., детей — 11 423 руб.). В 2021 году при новом расчете он составит 11 653 руб., сообщили в Минтруде.

Авторы
Михаил Юшков, Виктория Полякова
прожиточный минимум пенсионеры Минтруд
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