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CША внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний

Перечень составлен Пентагоном на основе закона от 1999 года, который запрещает американским инвесторам владеть акциями компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая
Фото: Abhishek N. Chinnappa / Reuters
Фото: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

Администрация президента Дональда Трампа в последние дни его президентства внесла в черный список девять китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Список опубликован на сайте министерства обороны США.

Американцам запрещается инвестировать в попавшие в списки компании, поскольку Вашингтон подозревает их в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Американские инвесторы обязаны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года.

Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих или контролируемых китайскими военными. По информации агентства, Пентагон к настоящему времени добавил в этот список 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

США ужесточили контроль за поставками для российской военной разведки
Экономика
Фото:Matt Rourke / AP

Ранее 14 января министерство торговли США объявило, что ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки, а также военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта 2021 года.

По действующим правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять ряд чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров разведывательным службам России, Китая и Венесуэлы, включая электронные детали и компоненты, авионику, системы информационной безопасности и т.д. Новые правила расширяют эти ограничения на все товары, подлежащие экспортному регулированию Минторгом США, то есть любые товары, технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение, которые в широком смысле можно отнести к продукции «двойного назначения».

Кроме того, физическим и юридическим лицам США будет запрещено посредничать при поставке товаров иностранного (неамериканского) происхождения военным разведкам России, Китая, Ирана и т.д., а также оказывать им услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

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Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу
Политика
Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

С 1 января вступили в действие санкции США против газопровода «Северный поток-2», которые были предусмотрены военным бюджетом на 2021 финансовый год. Чтобы его принять палате представителей и сенату пришлось преодолевать вето президента Дональда Трампа, который ранее отказался подписать бюджет.

Трамп заявил, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности». Сам проект он назвал «подарком России и Китаю».

Автор
Владислав Гордеев
Санкции Китай США
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