CША внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний

Перечень составлен Пентагоном на основе закона от 1999 года, который запрещает американским инвесторам владеть акциями компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая

Фото: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

Администрация президента Дональда Трампа в последние дни его президентства внесла в черный список девять китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Список опубликован на сайте министерства обороны США.

Американцам запрещается инвестировать в попавшие в списки компании, поскольку Вашингтон подозревает их в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Американские инвесторы обязаны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года.

Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих или контролируемых китайскими военными. По информации агентства, Пентагон к настоящему времени добавил в этот список 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

Ранее 14 января министерство торговли США объявило, что ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки, а также военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта 2021 года.