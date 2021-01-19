МВД предложило вручать текст обновленной Конституции вместе с паспортом

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МВД подготовило проекты указа президента и постановления правительства, согласно которым предлагается вручать издание обновленного варианта российской Конституции одновременно с паспортом гражданина по достижению 14-летия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нормативно-правовые акты полиция подготовила во исполнение поручений президента страны Владимира Путина, которые он ранее дал по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию, отметили в МВД.

Текст Основного закона предлагают выдавать и тем, кто получил гражданство России за пределами страны — в ходе принесения иностранцами присяги гражданина. В таких случаях издание Конституции будут вручать должностные лица из российских загранучреждений.

Рассмотреть вопрос о вручении экземпляра текста Основного закона страны с принятыми летом 2020 года поправками тем, кто получает паспорт, Путин поручил правительству в конце июля прошлого года. Ответственным за исполнение этого поручения президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.