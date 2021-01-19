ФСИН заявила об отсутствии жалоб от осужденной за видео со свадьбы

Константин Антонец и Антонина Зимина на заседании по уголовному делу о государственной измене в Калининградском областном суде, 24 декабря 2020 г. (Фото: пресс-служба Калининградского областного суда)

В отношении Антонины Зиминой, которую осудили на 13 лет колонии по статье о госизмене, физическая сила и спецсредства не применялись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Калининградской области.

В управлении также указали, что от самой Зиминой жалоб на действия сотрудников и на условия содержания не поступало, а сами условия соответствуют требованиям законодательства.

Кроме того, в службе напомнили, что ходатайство о помиловании направляется после того, как приговор вступает в законную силу. «Данная информация была доведена до обвиняемой», — добавили в ведомстве.

18 января ее отец Константин Зимин сообщил РБК, что его дочь 15 января написала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. По словам отца женщины, его дочь «допекли» в СИЗО: содержат в камере-одиночке, туда часто приходят с обысками. Родственник осужденной сказал, что не знает точно, выпустило ли СИЗО ее письмо, или нет.