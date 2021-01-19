ФСИН заявила об отсутствии жалоб от осужденной за видео со свадьбы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
Болтон оценил шансы Трампа стать худшим президентом в истории США Политика, 18:55 Курс Ethereum достиг исторического рекорда. Что будет дальше? Крипто, 18:51 Как найти успешного управленца и не отстать от рынка труда в 2021 году Pro, 18:47 BMW примет решение о собственном производстве в России в 2021 году Авто, 18:44 Лавров осудил военную активность Норвегии и НАТО на границе с Россией Политика, 18:42 США наложили санкции на баржу «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький» Политика, 18:38 Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования Спорт, 18:36 Умер работавший над «Симпсонами» сценарист Общество, 18:35 Названа дата следующего боя Тухугова в UFC Спорт, 18:29 МВД предложило вручать текст обновленной Конституции вместе с паспортом Общество, 18:20 ФСИН заявила об отсутствии жалоб от осужденной за видео со свадьбы Общество, 18:18 Мосбиржа предупредила о мошеннических звонках от ее имени Инвестиции, 18:13 Баскетбольный ЦСКА заявил о возможности переезда из Москвы Спорт, 18:03 Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах Политика, 18:03
Общество ,  
0 

ФСИН заявила об отсутствии жалоб от осужденной за видео со свадьбы

Константин Антонец и Антонина Зимина на заседании по уголовному делу о государственной измене в Калининградском областном суде, 24 декабря 2020 г.
Константин Антонец и Антонина Зимина на заседании по уголовному делу о государственной измене в Калининградском областном суде, 24 декабря 2020 г. (Фото: пресс-служба Калининградского областного суда)

В отношении Антонины Зиминой, которую осудили на 13 лет колонии по статье о госизмене, физическая сила и спецсредства не применялись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Калининградской области.

В управлении также указали, что от самой Зиминой жалоб на действия сотрудников и на условия содержания не поступало, а сами условия соответствуют требованиям законодательства.

Кроме того, в службе напомнили, что ходатайство о помиловании направляется после того, как приговор вступает в законную силу. «Данная информация была доведена до обвиняемой», — добавили в ведомстве.

18 января ее отец Константин Зимин сообщил РБК, что его дочь 15 января написала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. По словам отца женщины, его дочь «допекли» в СИЗО: содержат в камере-одиночке, туда часто приходят с обысками. Родственник осужденной сказал, что не знает точно, выпустило ли СИЗО ее письмо, или нет.

ФСИН сообщила о зарубежной DDoS-атаке на свой сайт
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

24 декабря Калининградский областной суд признал Зимину и ее мужа Константина Антонца виновными в госизмене и приговорил их к 13 годам общего и 12,6 годам колонии строгого режима соответственно. Супругам также выписали штраф — по 100 тыс. руб. каждому.

Суд согласился с выводами следствия, что Зимину в 2012 году завербовали латвийские спецслужбы, когда она выезжала за границу. После этого женщина передавала в Латвию сведения, которые составляют гостайну, посчитал судья. В 2015 году она привлекла к сотрудничеству и своего мужа, работавшего тогда в министерстве экономики Калининградской области.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Зимину задержали в июле 2018 года. Через год, в июле 2019 года, задержали и мужа Зиминой. По словам Константина Зимина, отца женщины, само дело связано с тем, что супруги раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был на их свадьбе в апреле 2015 года.

При этом, по словам родственника осужденной, сотрудник открыто говорил о работе в ФСБ, раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были в том числе иностранцы. Фото и видео попали в Сеть, и ФСБ начала уголовное дело, пояснил отец Зиминой.

госизмена ФСИН Лефортово новости ФСБ свадьба
Материалы по теме
Отца осужденной за госизмену россиянки не пустили на оглашение приговора
Общество
Защита Цуркан обжалует приговор по делу о шпионаже
Общество
«Российская газета» опровергла сообщение о переходе директора ФСО в ФСБ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter