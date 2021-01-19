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Политика ,  
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Замглавы Минприроды отказался возглавлять Рослесхоз

Сергей Аноприенко
Сергей Аноприенко (Фото: prirodovedenie_rus / Telegram)

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, который одновременно возглавлял Рослесхоз, отказался в будущем быть руководителем этого федерального агентства. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды.

«Сергей Аноприенко согласился быть исключительно заместителем министра природных ресурсов и экологии. Кто возглавит Рослесхоз, пока обсуждается», — говорится в сообщении.

Ранее в январе начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Антон Головин рассказал «Коммерсанту», что в ходе проверок в Рослесхозе выявили множество нарушений. Головин указал на неэффективный контроль в ведомстве на региональном уровне, устаревшие данные агентства о лесном фонде, бездействие при тушении лесных пожаров.

Замглавы Минприроды уволят после служебной проверки
Политика
Контантин Румянцев

12 января премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минприроды Константина Румянцева. Он стал первым замминистра, сокращенным в рамках реформы по оптимизации штатов органов исполнительной власти.

Румянцев отвечал за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. В конце декабря источники РБК сообщали, что Румянцева уволят после служебной проверки. Она касалась работы министерства по внедрению раздельного сбора мусора. Этот вопрос в числе прочих ранее курировал Румянцев.

В ноябре правительство приняло решение с начала 2021 года начать трехмесячную реформу структуры исполнительной власти. В ее рамках в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить 5 и 10% должностей соответственно.

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