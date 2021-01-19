Замглавы Минприроды отказался возглавлять Рослесхоз
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, который одновременно возглавлял Рослесхоз, отказался в будущем быть руководителем этого федерального агентства. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды.
«Сергей Аноприенко согласился быть исключительно заместителем министра природных ресурсов и экологии. Кто возглавит Рослесхоз, пока обсуждается», — говорится в сообщении.
Ранее в январе начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Антон Головин рассказал «Коммерсанту», что в ходе проверок в Рослесхозе выявили множество нарушений. Головин указал на неэффективный контроль в ведомстве на региональном уровне, устаревшие данные агентства о лесном фонде, бездействие при тушении лесных пожаров.
12 января премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минприроды Константина Румянцева. Он стал первым замминистра, сокращенным в рамках реформы по оптимизации штатов органов исполнительной власти.