Замглавы Минприроды отказался возглавлять Рослесхоз

Сергей Аноприенко (Фото: prirodovedenie_rus / Telegram)

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, который одновременно возглавлял Рослесхоз, отказался в будущем быть руководителем этого федерального агентства. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды.

«Сергей Аноприенко согласился быть исключительно заместителем министра природных ресурсов и экологии. Кто возглавит Рослесхоз, пока обсуждается», — говорится в сообщении.

Ранее в январе начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Антон Головин рассказал «Коммерсанту», что в ходе проверок в Рослесхозе выявили множество нарушений. Головин указал на неэффективный контроль в ведомстве на региональном уровне, устаревшие данные агентства о лесном фонде, бездействие при тушении лесных пожаров.

12 января премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минприроды Константина Румянцева. Он стал первым замминистра, сокращенным в рамках реформы по оптимизации штатов органов исполнительной власти.