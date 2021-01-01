Замглавы Минприроды уволят после служебной проверки

Константин Румянцев до сентября 2020 года курировал в Минприроды обращение с отходами. Работу ведомства по этому направлению критиковали в правительстве и Счетной палате

Контантин Румянцев (Фото: mnr.gov.ru)

Заместитель главы Минприроды Константин Румянцев уйдет в отставку, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил представитель министерства.

В Минприроды Румянцев отвечает за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. Однако до начала сентября он курировал деятельность подразделений министерства, ответственных за обращение с отходами.

10 ноября новым главой Минприроды вместо Дмитрия Кобылкина стал Александр Козлов. Через несколько дней после прихода на новую должность Козлов инициировал в ведомстве служебную проверку из-за неисполнения трех поручений вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.

Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, за год трижды поручала Минприроды разработать критерии и правила отбора заявок регионов на получение госсубсидий, предназначенных для закупки мусорных баков для раздельного сбора отходов.