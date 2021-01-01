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Политика ,  
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Замглавы Минприроды уволят после служебной проверки

Константин Румянцев до сентября 2020 года курировал в Минприроды обращение с отходами. Работу ведомства по этому направлению критиковали в правительстве и Счетной палате
Контантин Румянцев
Контантин Румянцев (Фото: mnr.gov.ru)

Заместитель главы Минприроды Константин Румянцев уйдет в отставку, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил представитель министерства.

В Минприроды Румянцев отвечает за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. Однако до начала сентября он курировал деятельность подразделений министерства, ответственных за обращение с отходами.

10 ноября новым главой Минприроды вместо Дмитрия Кобылкина стал Александр Козлов. Через несколько дней после прихода на новую должность Козлов инициировал в ведомстве служебную проверку из-за неисполнения трех поручений вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.

Глава Минприроды начал проверку из-за срыва закупки мусорных баков
Бизнес
Александр Козлов

Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, за год трижды поручала Минприроды разработать критерии и правила отбора заявок регионов на получение госсубсидий, предназначенных для закупки мусорных баков для раздельного сбора отходов.

Однако к середине ноября документ, который определит, как будет приниматься решение о выделении государственных средств регионам, все еще не был подготовлен. Из-за этого многие регионы не успеют приобрести контейнеры для раздельного сбора мусора до конца года, пояснял РБК представитель нового министра.

Это, в свою очередь, будет означать неисполнение поручения вице-премьера Абрамченко, а также неисполнение целей нацпроекта «Экология», в рамках которого, согласно постановлению премьер-министра, из бюджета выделяют деньги на закупку мусорных контейнеров. Выступая перед сотрудниками Минприроды после своего назначения на должность министра, Козлов говорил, что выполнение целей этого нацпроекта станет приоритетным для ведомства.

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Аудиторы назвали ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической»
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Проверку в Минприроды собирались закончить в течение месяца. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные законом о государственной службе, включают замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение.

В конце сентября Счетная палата заявила, что ситуация в сфере обращения с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на начатую в прошлом году мусорную реформу. По данным аудиторов, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, которые часто не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Ситуацию с официальными мусорными полигонами в России аудиторы охарактеризовали как «близкую к критической».

Авторы
Тимофей Дзядко, Наталья Демченко
Минприроды отставка заместитель министра
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