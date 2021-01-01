Замглавы Минприроды уволят после служебной проверки
Заместитель главы Минприроды Константин Румянцев уйдет в отставку, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил представитель министерства.
В Минприроды Румянцев отвечает за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. Однако до начала сентября он курировал деятельность подразделений министерства, ответственных за обращение с отходами.
10 ноября новым главой Минприроды вместо Дмитрия Кобылкина стал Александр Козлов. Через несколько дней после прихода на новую должность Козлов инициировал в ведомстве служебную проверку из-за неисполнения трех поручений вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.
Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, за год трижды поручала Минприроды разработать критерии и правила отбора заявок регионов на получение госсубсидий, предназначенных для закупки мусорных баков для раздельного сбора отходов.