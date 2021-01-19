Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за тем, как проходит вакцинация от коронавируса на территориях регионов. Поручение он сделал в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 в России, сообщается на сайте кабмина.

«Важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях», — сказал премьер-министр.

Председатель правительства добавил, что запись на прививку через портал госуслуг пока проходит в тестовом режиме, но в ближайшее время должна начать работать в полном объеме. Когда завершится второй этап вакцинации, через сайт можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении, добавил глава правительства.