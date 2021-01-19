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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за тем, как проходит вакцинация от коронавируса на территориях регионов. Поручение он сделал в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 в России, сообщается на сайте кабмина.

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«Важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях», — сказал премьер-министр.

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Председатель правительства добавил, что запись на прививку через портал госуслуг пока проходит в тестовом режиме, но в ближайшее время должна начать работать в полном объеме. Когда завершится второй этап вакцинации, через сайт можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении, добавил глава правительства.

Первостепенной задачей Мишустин назвал произвести вакцину в достаточном объеме. «Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции», — пояснил премьер. Он попросил своих заместителей быть в постоянном контакте с производителями и разработчиками вакцин от COVID-19 и оперативно решать все вопросы, если таковые возникнут.

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России началась18 января по поручению президента страны Владимира Путина. К этому моменту зарегистрированы два отечественных препарата от COVID-19: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, а также пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства компании «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на подходе еще одна российская вакцина, которую разрабатывает Центр Чумакова.

По данным оперативного штаба, в России выявлено 21 734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Из них 11,2% — без клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 586 смертей. Выздоровели 23 262 человека.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус вакцинация COVID-19 регионы Михаил Мишустин премьер-министр губернаторы
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